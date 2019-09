Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Reifen vom Gelände eines Landmaschinenbetriebes gestohlen

Freiburg (ots)

Vom Gelände eines Landmaschinenbetriebes in Bonndorf wurde in der Zeit von Dienstagabend, 24.09.2019, bis Donnerstagmorgen, 26.09.2019, zwei wertvolle Reifen für Forstschlepper gestohlen. Der oder die Täter durchtrennten dazu einen Metallzaun an der Grundstückrückseite des Geländes in der Küferstraße. Ziel der Diebe waren zwei Frontreifen ausschließlich für Forstschlepper, die einen Wert von je ca. 2000 Euro haben. Diese schwergewichtigen Reifen müssen mit einem entsprechenden größeren Fahrzeug oder Anhänger abtransportiert worden sein. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

