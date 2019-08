Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Ladendiebe gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Montag, 5. August 2019, in einem Lebensmittelgeschäft an der Lohauserholzstraße sucht die Polizei zwei Tatverdächtige. Gegen 15 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den Diebstahl und sprach die Diebe an, woraufhin sie in Richtung Wilhelmstraße flüchteten. Einer der Flüchtigen ist zirka 1,80 Meter groß, 20 Jahre alt, hat eine schlanke Statur, dunkle, kurze, lockige Haare und ein auffälliges Brandmal im Gesicht. Er trug ein weißes Oberteil und eine schwarze Hose. Der zweite Tatverdächtige ist zirka 1,70 Meter groß, 16 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und dunkle, kurze, lockige Haare. Er trug ein weißes Oberteil mit roter Schrift. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell