Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Seniorin tödlich verunglückt

Wilnsdorf (ots)

In Wilnsdorf ist es am frühen Freitagnachmittag(04.10.2019) zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Autofahrerin gekommen. Auf der Bundesstraße 54 zwischen Wilnsdorf und Siegen kam eine 83-jährige Daimlerfahrerin vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem Baum. Trotz notärztlicher Hilfe verstarb die Frau noch am Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

