Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Einbruch auf dem Gelände der GWA Bönen Container durchsucht

Bönen (ots)

Bönen - Am 25.09.2019, gegen 21.00 Uhr, drangen zwei Personen unbefugt auf das eingezäunte Gelände der GWA Unna, Zweigstelle Bönen, ein und durchwühlten die Wertstoff-Container. Beim Eintreffen der Polizei am Einsatzort flüchteten die Personen entlang der Bahnlinie Unna-Hamm. Wer hat Verdächtiges bemerkt und kann sich an der Vorfall erinnern? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell