Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person/ E-Bike Fahrer übersieht beim linksabbiegen entgegenkommendes Fahrzeug

Unna (ots)

Ein 77 jähriger Fröndenberger befuhr gegen 15.30 Uhr die Iserlohner Straße in Richtung Kessebürener Weg. In Höhe der B1 beabsichtigt er nach links abzubiegen und übersieht mit seinem E-Bike den entgegenkommenden Vorrangberechtigten 26 jährigen aus Unna. Es kommt zur Kollision, wodurch der 77 jährige leicht verletzt wurde. Der 26 jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Verkehr wurde durch die Polizei geregelt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell