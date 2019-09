Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit Personenschaden Ein Fahrzeug flüchtig

Fröndenberg (ots)

Am 24.09.2019, gegen 10.30 Uhr, befuhr ein 63 jähriger Mendener die Unnaer Straße in Fahrtrichtung Fröndenberg. Hier kam ihm teilweise auf seiner Fahrspur ein Fahrzeug entgegen und er versuchte nach rechts auszuweichen. Dabei kam der Mendener von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug prallte gegen eine Mauer und blieb im Graben liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10000 Euro. Der 63 jährige Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf den zweiten PKW liegen der Polizei zurzeit nicht vor. Wer hat Verdächtiges bemerkt und kann sich an der Vorfall erinnern? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3220 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell