Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Idar-Oberstein, Hauptstraße (ots)

Im Zeitraum vom 14.07.2019 20:30 Uhr - 15.07.2019 08:30 Uhr kommt es in der Hauptstraße in Idar-Oberstein (Höhe Hausnummer 266) zu einer Sachbeschädigung an einem in der dortigen Parkbucht abgestellten schwarzen Mazda. Durch bislang unbekannte Täter wurde der linke Kotflügel des PKW zerkratzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Birkenfeld, Tel. 06782-9910 oder die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel: 06781-561-0.

