Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Einbruch in Lagerraum einer Gartenlaube Täter durch Zeugen überrascht und geflüchtet

Bergkamen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 25.09.2019 (03.10 Uhr) brachen zwei unbekannte männliche Personen den Lagerraum einer Gartenlaube an der Landwehrstraße auf. Erfolglos versuchten sie eine weitere Gartenlaube aufzubrechen. Durch einen Zeugen wurden sie bei der Tat gestört und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

