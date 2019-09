Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Neuer Streifenwagen wird in Unna vorgestellt

Unna (ots)

Der Landrat, Herr Makiolla, präsentiert der örtlichen Presse heute gegen 15.15 Uhr in Unna, Obere Husemann Straße 14, den neuen Streifenwagen der Polizei NRW: Es wird der Ford S-Max, einer von 2200 Fahrzeuge sein, die bis 2021 gekauft werden, um die Flotte zu erneuern. Zum ersten Mal waren Polizistinnen und Polizisten an dem Auswahlverfahren beteiligt. Innenminister Reul sagte bei der Präsentation in Düsseldorf: "Den einen perfekten Streifenwagen gibt es nicht, weil die Ansprüche an einen Streifenwagen eben so verschieden sind. Deshalb sind wir diesmal einen anderen, einen ganz neuen Weg gegangen und haben uns für zwei Modelle entschieden, die sich gegenseitig ergänzen". Einen Einblick in den neuen Streifenwagen können Sie als Pressevertreter heute bei der Polizei in Unna bekommen. Der Streifenwagen Ford S-Max wird hier offiziell vorgestellt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell