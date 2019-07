Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Abfahrtskontrollen anlässlich des diesjährigen Open-Air-Festivals in Hamm am Rhein

Hamm am Rhein (ots)

Am heutigen Sonntag den 21. Juli wurde durch die Polizei Worms mit Unterstützungskräften der Abreiseverkehr der Musikveranstaltung überwacht. Hierbei wurden insgesamt 169 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden ein Fahrer festgestellt, der keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Weiterhin wurden zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss und vier Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel festgestellt. Gegen alle Betroffenen wurden Anzeigen gefertigt. Das Open-Air am gestrigen Tag verlief ohne Störungen und durch etwa 30 Besucher wurde in der Abreisephase vor Fahrtantritt die Möglichkeit genutzt einen Alkoholtest bei der Polizei durchzuführen, was als sehr positiv aufgenommen wurde.

