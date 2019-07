Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Überfall auf Pizzeria - Täter flüchtet mit Motorroller

Worms (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat am gestrigen Mittwoch, gegen 21:15 Uhr, die Pizzeria "Roberta" in der "Untere Hauptstraße". Er war mit einem Motorradhelm bekleidet und bedrohte die Angestellten mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und verlieh seiner Forderung Nachdruck, indem er mit dem Gegenstand auf den Geschädigten einschlug und diesen dabei leicht verletzte. Da er ihm dennoch kein Geld aushändigte, flüchtete der Täter ohne Beute. Er entkam mit einem Motorroller ohne Kennzeichen und fuhr in Richtung Wiesoppenheim davon. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, mit Unterstützung benachbarter Polizeidienststellen, verliefen erfolglos. Der Mann wird als schlank, 180-185cm groß und etwa 18-20 Jahre alt beschrieben. Er sprach mit osteuropäischem Akzent und trug bei der Tatausführung eine schwarze Kapuzenjacke und einen schwarzen Helm mit silbernem Visier. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-120

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell