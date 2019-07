Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kontrollstellen im Rahmen des Anreiseverkehrs zum diesjährigen Open Air in Hamm

Hamm/Rhein (ots)

Anlässlich der diesjährigen Open-Air-Veranstaltung in Hamm wurden am Donnerstag 18. Juli und Freitag 19. Juli der Anreiseverkehr durch die Polizei Worms mit Unterstützungskräften kontrolliert. Hierbei wurden insgesamt 226 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass 5 Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Weiterhin führte 1 Fahrer trotz Alkoholkonsums und 1 Fahrer ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, ein Fahrzeug. Des weiteren wurden in 3 Fällen in den kontrollierten Fahrzeugen oder bei den Personen fast 200 g Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen alle betroffenen Personen wurden Strafanzeigen gefertigt, die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Bei dem größten Teil der anreisenden Besucher gab es jedoch verkehrsrechtlich nichts zu beanstanden. Die Polizei Worms wünscht allen Besuchern und dem Veranstalter einen reibungslosen Verlauf.

