Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Geldbörse und Mobiltelefon weg - 18-Jähriger beraubt 78-Jährigen

Wolfsburg (ots)

Velpke, OT Meinkot, Heidkamp 15.07.2019, 21.00 Uhr

Zu einem schweren Raub kam es am Montagabend in der Straße Heidkamp in Velpke. Nach derzeitigen polizeilichen Informationen wurde ein 78 Jahre alter Bewohner eines Mehrparteienhauses, gegen 21.00 Uhr in seiner Wohnung von einem 18 Jahre jungen Mann körperlich angegriffen und anschließend seiner Geldbörse und seines Mobiltelefons beraubt. Das Opfer erlitt hierbei Verletzungen, wurde durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und anschließend dem Wolfsburger Klinikum zugeführt. Nachbarn hörten Krach aus der Wohnung, eilten dem Opfer zu Hilfe und alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Der 18-Jährige flüchtete nach der Tat und konnte wenig später in seiner Wohnanschrift von Polizeikräften widerstandslos festgenommen werden. In seiner Wohnung fanden die Beamten die zuvor entwendeten Gegenstände. In welcher Beziehung Opfer und Täter zueinander stehen und welchen Hintergrund es zu der Tat gibt, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell