Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem nächtlichen Sturz mit seinem Fahrrad hat ein 58-jähriger Radfahrer am Freitag schwere Verletzungen erlitten. Der Radler fuhr gegen 00.55 Uhr auf der Husener Straße stadteinwärts. Laut Zeugensagen lenkte er von der Straße über den Bordstein auf den Gehweg und stürzte an der Bordsteinkante. Der unbehelmte Mann zog sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Anwohner und Passanten leisteten Erste Hilfe. Mit einem Rettungswagen wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht.

