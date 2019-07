Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in pädagogische Einrichtung - Täter richten hohen Schaden an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Walter-Flex-Weg 12.07.2019, 13.30 Uhr - 15.07.2019, 06.20 Uhr

Einen Schaden von mindestens 4.000 Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine pädagogische Einrichtung der Stadt Wolfsburg im Walter-Flex-Weg angerichtet. Der Einbruch geschah zwischen Freitagnachmittag 13.30 Uhr und Montagmorgen 06.20 Uhr. Angestellte hatten die Tat bemerkt und die Polizei Alarmiert: Nach ersten Erkenntnissen begaben sich die Unbekannten am Wochenende an das Objekt im Walter-Flex-Weg. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses in das dahinterliegende Sekretariat ein. Hier wurde mit brachialer Gewalt ein Stahlschrank geöffnet und ein Tresor mit ebenso zerstörerischer Kraft bearbeitet, jedoch nicht geöffnet. Einen geringen Bargeldbetrag entnahmen die Ganoven und verschwanden unerkannt. Die Polizei hofft auf Hinweise zu der Tat oder den Tätern. Vielleicht haben Anwohner, Spaziergänger oder andere Zeugen etwas bemerkt. Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell