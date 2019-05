Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeuge passte auf - 55-Jähriger mit 1,95 auf Fahrrad unterwegs

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Nicolaistraße 23.05.2019, 18.40 Uhr

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Trunkenheitsfahrt Folgenlos beendet werden konnte. Der Zeuge alarmierte am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr die Ordnungshüter, weil ihm der Fahrer eines Fahrrades mit Hilfsmotor in der Straße Ohrsleber Weg auffiel, der in Schlangenlinien in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Anschließend ging es weiter über die die Straße Pulvergasse und Fabrikstraße. In der Hötensleber Straße verschwand der Radfahrer in einem Lebensmitteldiscounter. Als er diesen wieder verließ war die Polizei auch eingetroffen die noch beobachten konnte, wie sich der Radfahrer mit seinem Gefährt schiebend vom Discounter über den Parkplatz entfernen wollte. Dabei geriet er mehrfach ins Straucheln, dass er beinahe auf dort abgestellte Fahrzeuge stürzte. Die Beamten sprachen den Mann an und kontrollierten diesem. Dabei kam heraus, dass es sich bei dem Radfahrer um einen 55 Jahre alten Mann aus Schöningen handelte. Der Mann hatte starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft, so dass die Beamten ihm einen Atemalkoholtest anboten, der 1,95 Promille anzeigte. Daraufhin wurde dem 55-Jährigen im Klinikum in Helmstedt eine Blutprobe entnommen. Er wird sich demnächst vor Gericht wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

