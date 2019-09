Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen, Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

59174 Kamen (ots)

Am 22.09., um 05.45 Uhr, meldete sich telefonisch eine Zeugin bei der Polizei. Sie teilte mit, dass am Kamener Kirchplatz eine männliche Person torkelt in ihr Auto gestiegen sei. Beim Ausparken habe er dann ein anderes Fahrzeug beschädigt und sei dann, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davon gefahren. Ermittlungen am Unfallort und an der Halteranschrift bestätigten die Angaben. Dem Unfallverursacher, einem 47-jähriger Kamener, wurden 2 Blutroben entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden von mind. 3000 Euro.

