Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen, 5 Verletzte nach Verkehrsunfall

59174 Kamen (ots)

Am 21.09., um 21.45 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Kamener mit seinem Pkw die Straße Am langen Kamp in Fahrtrichtung Methler. Zur gleichen Zeit befuhr eine 24-jährige aus Gelsenkirchen die Straße Altenmethler in westliche Richtung. An der Kreuzng Am langen Kamp / Altenmethler führ sie in den Kreuzungsbereich ein, ohne auf den vorfahrtberechtigten Kamener zu achten. Es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge. Dadurch wurde der 59-jährige und seine 56-jährige Beifahrerin aus Bonn leicht verletzt. Die 24-jährige und ihre 35-jährige Beifahrerin aus Lünen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die ebenfalls im Pkw befindliche 21-jährige aus Gladbeck kam mit leichten Verletzungen davon. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von mind. 18.000 Euro.

