Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfallflucht Kamen Karree Zeugen gesucht

Kamen (ots)

Am 24.09.2019, zwischen 08.45 Uhr und 10.00 Uhr, parkte ein 53 jähriger Opel Insignia Fahrer aus Soest seinen grauen PKW auf dem Parkplatz Kamen Karree 19. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter weiterer PKW das Fahrzeug. Der Fahrzeugführer entfernte sich ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1250 Euro. Hinweise auf den zweiten PKW liegen der Polizei zurzeit nicht vor. Wer hat Verdächtiges bemerkt und kann sich an der Vorfall erinnern? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

