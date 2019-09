Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Tageswohnungseinbruch Täter nutzten günstige Gelegenheit

Unna (ots)

Am 24.09.2019, gegen 11.40 Uhr, führten die Geschädigten in der Talstraße Gartenarbeiten durch. Dazu wurde durch ein Fenster ein Kabel gelegt und das nicht verschlossene Fenster nur durch einen Holzstab arretiert. Diese günstige Gelegenheit nutzen der oder die unbekannten Täter um in das Haus einzudringen. Es wurden einzelne Zimmer durchsucht und Schmuck und Bargeld entwendet. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Wer hat Verdächtiges bemerkt und kann sich an der Vorfall erinnern? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0. Die Polizei bittet darum, Wohnungen immer ausreichend zu sichern. Eine Beratungsstelle der Kriminalprävention / Opferschutz können sie unter der Telefonnummer 02307 921 4910 erreichen. Kriminalhauptkommissar Andreas Kaltenberg informiert unabhängig zum Thema Einbruchschutz.

