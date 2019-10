Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall auf der B508 - 23-Jährige leicht verletzt - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Sonntag (06.10.2019), gegen 13:20 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger die B508 vom Hilchenbach aus in Richtung Kronprinzeneiche. In einer scharfen Rechtskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Opel, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Pkw einer 23-Jährigen. Bei dem Unfall wurde die 23-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell