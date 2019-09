Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Mühlhausen: BMW-Fahrerin schaute eindeutig zu tief ins Glas... Wurden Verkehrsteilnehmer durch deren Fahrweise gefährdet ? Hinweise an die Wieslocher Polizei

Sinsheim/Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag kurz vor 14 Uhr wurde der Polizei ein in schlangenlinienfahrender Mini Cooper von Eschelbach in Richtung Hoffenheim sowie eine Unfallflucht in Sinsheim gemeldet. Einem Verkehrsteilnehmer war das Auto aufgefallen, der dieses dann in Mühlhausen stoppte und die Alkoholfahne der 43-Jährigen bemerkte.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch rückte in die Rotenberger Straße nach Mühlhausen aus, trafen den Zeugen wie auch die deutlichst unter Alkoholeinwirkung stehende 43-Jährige an. Ihr Auto wies zudem starke Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite auf. Der anfangs nicht kooperativen Frau wurde vor Ort ein Alkoholtest angeboten. Nachdem dieser schließlich den Wert von über zwei Promille ergeben hatte, folgten auf der Dienststelle die Blutprobe, Führerscheinentzug sowie die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der BMW-Fahrerin am Dienstag nach 13 Uhr zwischen Sinsheim und Mühlhausen gefährdet wurden, werden daher gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell