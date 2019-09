Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Alarmauslösung in der Innenstadt - Täter flüchten

Mannheim (ots)

Bislang nicht ermittelte Täter versuchten am Dienstagabend sich über einen weiteren Raum eines Anwesens in den I-Quadraten Zugang zu einem Juweliergeschäft zu verschaffen. Nachdem es ihnen gelang, eine eingezogene Zwischenwand zu überwinden, lösten sie bei ihrem weiteren Vorgehen jedoch einen Alarm aus. Die Täter ließen unverzüglich ab und suchten "das Weite". Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen führte nicht zum Erfolg. Tatzeit war zwischen 19.20 Uhr und 20.50 Uhr. Zeugen oder Passanten, die evtl. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

