Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straße "Am Oberen Luisenpark" nach Unfall gesperrt

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 14 Uhr musste die Straße "Am Oberen Luisenpark" nach einem Verkehrsunfall, der fünf Verletzte und Schaden von 15.000 Euro forderte, gesperrt werden. Eine 45-jährige Chrysler-Fahrerin befuhr aus Richtung Augustaanlage kommend die Schopenauer Straße und bog in die Straße "Am Oberen Luisenpark" ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 58-jährigen Dacia-Fahrerin aus Mannheim, die in Richtung Theodor-Heuss-Anlage fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, der Dacia musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Alle fünf Insassen des Dacia zogen sich Verletzungen zu, von denen drei ambulant in einem Mannheimer Krankenhaus behandelt wurden. Die beiden im Auto befindlichen Kinder dagegen mussten zur weiteren Beobachtung stationär aufgenommen werden.

Während der Unfallaufnahme bzw. dem Abtransport des Autos war eine Sperrung der Straße erforderlich.

