Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis): Schwerverletzter Kletterer im Steinbruch

Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, verunglückte im Steinbruch in Schriesheim ein Kletterer. Der 56-jährige war mit Bekannten im Klettersteig unterwegs, als er infolge eines Kletterfehlers plötzlich am Seil zirka drei Meter in die Tiefe stürzte und auf einem Felsvorsprung aufkam. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen an den Beinen zu. Er wurde durch anwesende Kletterer abgeseilt. Nach notärztlicher Behandlung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

