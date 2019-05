POL-OS: Osnabrück: Unbekannte stiegen in Grillimbiss ein

Polizeiinspektion Osnabrück

Der Grillimbiss an der Mindener Straße/Ecke Königsfeld war in der Nacht zu Samstag das Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten eine rückwärtige Tür des Gebäudes auf, öffneten dann gewaltsam eine Zugangstür zum Imbiss und brachen dort zwei Geldspielautomaten auf. Mit dem darin vorgefundenen Münzgeld machten sich die Unbekannten schließlich aus dem Staub. Tatverdächtig sind zwei Männer, die gegen 02.30 Uhr Passanten im Bereich der Straße Königsfeld aufgefallen sind. Einer der beiden war um die 45 Jahre alt, etwa 175cm groß, korpulent, sprach mit russischem Akzent und hatte ein sehr auffälliges, kugelrundes Gesicht. Die Person trug dunkle Sachen und eine dunkle Strickmütze (Art Seemannsmütze). Vom Erscheinungsbild her erinnerte die Person den Zeugen an das "Michelin Männchen". Der zweite Mann war ebenfalls dunkel gekleidet und etwas größer. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

