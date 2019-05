Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht durch Radfahrer mit Kind

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach einem Radfahrer, der am Donnerstagabend in der Sedanstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat und danach geflüchtet ist. Die unbekannte Person ist gegen 18.40 Uhr auf dem Gehweg der Sedanstraße in Richtung stadteinwärts gefahren und stieß dabei fast mit einer 61-jährigen Radfahrerin zusammen, die auf der Straße fuhr und ihm entgegenkam. Die Frau verlor durch die Beinahekollision die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher fuhr danach einfach weiter und kümmerte sich nicht um die Verletzte. Zwei Damen halfen der 61-Jährigen dann auf. Eine von den beiden berichtete, dass die unbekannte Person ein Kind auf dem Fahrrad transportiert hätte und zuvor bereits aufgefallen sei, weil sie an der Ecke Sedanstraße/Barbarastraße bei roter Ampel über die dortige Kreuzung fuhr. Die Polizei bittet um Hinweise in der Sache. Insbesondere die beiden Damen, die der Fahrradfahrerin geholfen haben, werden gebeten, sich beim Unfalldienst zu melden. Telefon: 0541/327-2215.

