Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl am Alando- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht zwei junge Männer, die am frühen Freitagmorgen offenbar Zeugen eines Diebstahls am Pottgraben gewesen sind. Gegen 02.30 Uhr brauchte ein stark alkoholisierter 18-jähriger eine Pause und lehnte sich mit dem Rücken gegen einen Bauzaun vor der Diskothek. Die Zeugen beobachteten dann, wie zwei unbekannte Personen durch den Zaun in die Jackentasche des Wallenhorsters griffen und Handy sowie Geldbörse herausnahmen. Die jungen Männer machten den Bestohlenen darauf aufmerksam und fuhr dann auf Fahrrädern weg. Beide waren etwa 18 Jahre alt. Einer hatte dunkle, kurze Haare, sein Begleiter blonde, längere Haare. Die beiden Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wallenhorst zu melden. Telefon: 05407-81790.

