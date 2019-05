Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines weißen BMW Kombi

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in der Straße In der Masch einen weißen BMW 330 xDrive Kombi gestohlen. Möglicherweise benutzen die Täter das Fahrzeug noch mit den Originalkennzeichen MS-AW 335. Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Autos nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegen.

