Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wohnungseinbruch an der Meller Straße

Osnabrück (ots)

In der Meller Straße, zwischen der Abekenstraße und dem Großen Fledderweg, verschafften sich Unbekannte zwischen Mittwochabend (22 Uhr) und Donnerstagabend (21 Uhr) Zutritt zu einer Kellerwohnung. Die Einbrecher nutzten vermutlich ein auf "Kipp" stehendes Fenster um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Sie durchwühlten das Mobiliar, stahlen ein Portemonnaie und ein Mobiltelefon und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

