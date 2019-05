Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Einkaufswagen gegen Auto?

Bersenbrück (ots)

Die Polizei in Bersenbrück ermittelt derzeit in einem Fall von Unfallflucht, die sich am Donnerstag auf dem Parkplatz gegenüber des Pfarramtes am Stiftshof ereignete. In der Zeit zwischen 08.50 Uhr und 18 Uhr wurde dort ein abgestellter grauer Renault Captur an der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich in der Folge nicht um die Schadensregulierung. Möglicherweise stammt die Beschädigung von einem Fußgänger mit einem Einkaufswagen. Hinweise in der Sache bitte an die Polizei, Telefon: 05439-9690.

