Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

An der Oeseder Straße, in Höhe der Hausnummer 98, streifte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagnachmittag (zwischen 15 und 15.30 Uhr) beim Vorbeifahren einen schwarzen Ford Mondeo. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem weißen Fahrzeug, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 2000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

