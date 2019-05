Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - "Parkplatzrempler"

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz einer Grundschule an der Jellinghausstraße stieß ein Unbekannter am Mittwochmorgen, zwischen 07.30 und 08.10 Uhr, gegen einen schwarzen Daimler. Der Autofahrer beschädigte den Pkw am linken, hinteren Kotflügel und flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden von ca. 1500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

