Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Wersener Landstraße

Osnabrück (ots)

Zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 11.30 Uhr, kam es in der Wersener Landstraße zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den Grundstückszaun einer Firma für Näharbeiten und fuhr danach einfach weiter. An der Unfallstelle wurde ein Fahrzeugteil eines BMW gefunden. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell