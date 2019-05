Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp: Einbruch in Kindergarten

Kettenkamp (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag in den Kindergarten an der Kirchenstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, stiegen in das Gebäude ein und hebelten dort mehrere verschlossene Türen auf. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen wurden die Kriminellen fündig und erbeuteten etwas Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei in Bersenbrück entgegen. Telefon: 05439-9690.

