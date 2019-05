Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Festnahmen nach Container-Aufbruch

Osnabrück (ots)

Der Aufmerksamkeit eines Anwohners ist es letztendlich zu verdanken, dass die Polizei am frühen Sonntagmorgen zwei junge Männer nach Aufbruch eines Baustellencontainers festnehmen konnte. Der Zeuge hatte gegen 00.30 Uhr aus seiner Wohnung an der Meller Landstraße heraus beobacht, wie zwei Personen aus einem blauen Kleinwagen ausstiegen und sich auf das Baustellengelände neben dem Edeka-Markt begaben. Wenig später bemerkte der Zeuge, wie die beiden Männer mit mehreren Taschen zum Fahrzeug zurückkehrten und in Richtung Düstruper Straße wegfuhren. Eine Streife der über Notruf alarmierten Polizei stellte wenig später im Rahmen der Fahndung einen blauen Kleinwagen im Bereich der Düstruper Straße fest, hielt das Fahrzeug an und kontrollierte die beiden Insassen. Die beiden 18 und 20 Jahre alten Männer aus Bissendorf gaben auf Vorhalt sofort zu, einen Werkzeugcontainer auf dem Baustellengelände aufgebrochen zu haben. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten dann auch entsprechendes Diebesgut. Die jungen Männner wurden festgenommen und in der Polizeidienstelle erkennungsdienstlich behandelt. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen wurden bei dem 18-jährigen eine geringe Menge an Drogen sowie Gegenstände gefunden, die ganz offensichtlich aus weiteren Straftaten stammen. Da keine Haftgründe vorlagen, wurden die beiden Aufbrecher schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt.

