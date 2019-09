Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190911-2-pdnms Matratze hat in der Landesunterkunft Rendsburg gebrannt

Rendsburg (ots)

Rendsburg. Am heutigen 11.09.19 ist in der Landesunterkunft Rendsburg die Matratze eines 30-jährigen Kosovaren in Brand geraten. Gegen 11:40 Uhr ist ein 40-jähriger Iraker aus einem Nachbarzimmer auf den Brand aufmerksam geworden und hat mit der Hilfe anderer Bewohner die brennende Matratze mittels Feuerlöscher gelöscht. Der 30-Jährige war zunächst nicht ansprechbar und wurde von dem Iraker aus dem Zimmer gezogen. Zu diesem Zeitpunkt ging eine 19-jährige Bekannte des 30-Jährigen an dieser Situation vorbei und fiel, vermutlich aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation, in Ohnmacht. Beide Personen wurden mit einem Rettungswagen in die Imlandklinik nach Rendsburg eingeliefert. Zwei Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes wurden durch das Einatmen des Rauches leicht verletzt. Sie waren weiter dienstfähig. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

