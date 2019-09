Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190911-1-pdnms Radfahrer lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Schwedeneck (ots)

Schwedeneck. Am Sonntag, den 08.09.19, wurden Verkehrsteilnehmer gegen 11:40 Uhr auf der Osdorfer Landstraße (L 44), Höhe Sprengerhof, auf einen verunfallten Radfahrer aufmerksam. Der 78-jährige Surendorfer wurde lebensgefährlich verletzt und konnte bislang keine Angaben zum Unfallhergang machen. Deshalb sucht die Polizeistation Schwedeneck Zeugen, die Angaben hierzu machen können. Hinweise bitte per E-Mail an Schwedeneck.Pst@polizei.landsh.de oder telefonisch an 04308 410 oder 04351 908110.

Finja Böttke

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell