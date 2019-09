Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190910-1-pdnms Weißer Pick-Up nach Körperverletzung gesucht

Büdelsdorf (ots)

Büdelsdorf. Bereits am 31.08.19 ist es gegen 21:00 Uhr in der Brückenstraße in Büdelsdorf zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Zwei Fußgänger sind mit den Insassen eines weißen Pick-Ups aneinandergeraten. Im weitere Verlauf schlug der Beifahrer einen der Fußgänger und schubste diesen anschließend eine Böschung herunter. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Hierfür sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf einen weißen Pick-Up mit einer grünen Plane geben können. Vermutlich hat der Pick-Up ein Kennzeichen aus der Schweiz. Hinweise an das Polizeirevier Rendsburg unter 04331-208450.

Finja Böttke

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell