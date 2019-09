POL-NMS: 190909-2-pdnms Verpuffung in einer Biogasanlage in Steenfeld

Polizeidirektion Neumünster

Steenfeld. Gegen 17:15 Uhr wurden am 08.09.19 Arbeiten an einer Biogasanlage in Steenfeld durchgeführt. Die Arbeiten fanden an einem Endlager statt. Hierbei ist es zu einer Verpuffung gekommen. Dadurch sind zwei Männer vom Dach des Endlagers gestürzt. Sie haben sich schwere Sturz- und Brandverletzungen zugezogen und wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Die genaue Unfallursache ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

