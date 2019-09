POL-NMS: 190909-1-1pdnms Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und gerät in Brand

Polizeidirektion Neumünster

Rumohr. Am Montagmorgen (09.09.19) ist es gegen 07:40 Uhr auf der BAB 215, Fahrtrichtung Süden, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Aus noch unbekannter Ursache ist ein 63-jähriger Hamburger auf dem Verzögerungsstreifen des Parkplatzes Rumohr von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw kollidierte neben der Fahrbahn mit einem Verkehrsschild und Bäumen. Durch den Zusammenstoß ist der Pkw in Brand geraten. Der Fahrzeugführer konnte sich aus dem Fahrzeug befreien. Für die Rettungsmaßnahmen musste ein Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn landen, weshalb die Autobahn in Fahrtrichtung Süden für etwa eine Stunde voll gesperrt werden musste. Der 63-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungswagen in das Universitätsklinikum SH in Kiel verbracht. Der Parkplatz Rumohr wurde gegen 09:00 Uhr wieder frei gegeben.

