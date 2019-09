Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190908-1-pdnms Zwei Betrunkene brechen in Schule ein und werden festgenommen

Eckernförde (ots)

Eckernförde. Gegen halb fünf am frühen Samstagmorgen (07.09.19) beobachtete der Hausmeister der Dänischen Schule in Eckernförde, dass zwei Personen in die Schule eingebrochen sind und meldete dies der Polizei. Beim Eintreffen der Polizei versuchte ein 17-Jähriger vor dem Gebäude zu fliehen, konnte aber von den Eckernförder Polizisten festgenommen werden. Ein 22-Jähriger hatte sich in dem Schulgebäude versteckt und wurde dort von den Beamten ergriffen. Bei beiden Beschuldigte wurde ein Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille festgestellt. Nachdem die Beschuldigten erkennungsdienstlich behandelt wurden, konnten sie die Dienststelle wieder verlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

