Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190906-1-pdnms Zeugenaufruf

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 02.09.19 um 09.25 Uhr ereignete sich in Eckernförde in der Straße Lütthörn ein Verkehrsunfall. Am rechten Fahrbahnrand parkte ein blauer Transporter und auf dem Radweg fuhren zwei Fahrradfahrer hintereinander. Unvermittelt und ohne auf die Radfahrer zu achten, wurde die Tür des Transporters geöffnet. Der erste Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, fuhr gegen die geöffnete Tür und stürzte. Durch sein auf dem Boden liegenden Fahrrad stürzte daraufhin auch der zweite Radfahrer, ein 18jähriger aus Eckernförde. Der Fahrer des Transporters stieg kurz aus und fuhr dann weiter. Nun werden der Fahrer des blauen Transporters, der erstgenannte Fahrradfahrer sowie Zeugen des Unfalles gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04351/908110 zu melden.

