POL-NMS: 190905-5-pdnms Unfallgeschädigter gesucht

Bordesholm (ots)

Bordesholm/Am 03.09.19 um 08.00 Uhr befuhr eine 65jährige mit ihrem Renault Megane die Bahnhofstraße in Bordesholm. Beim Vorbeifahren an einem parkenden Klein-LKW fuhr sie sich an ihrem Auto den rechten Außenspiegel ab. Verkehrsbedingt konnte sie nicht sofort anhalten. Als sie im Unfallort zurückging, war der weiße Klein-LKW nicht mehr vor Ort. Nun wird der Fahrer dieses Fahrzeug gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 04322/96100 zu melden.

