POL-NMS: 190905-4-pdnms Autoknacker unterwegs

Eckernförde/In der Nacht vom 03.09. auf den 04.09.19 kam es im Eckernförder Stadtgebiet zu mehreren PKW-Aufbrüchen bzw. Sachbeschädigungen an PKW. Am stärksten betroffen war der Innenstadtbereich, in einigen Fällen auch Straßen in Eckernförde-Süd. Bei den Fahrzeugen wurden jeweils die Scheiben eingeschlagen. In den meisten Fällen übersteigt der entstandene Sachschaden den Wert des Stehlgutes, das teilweise noch in Tatortnähe wieder aufgefunden werden konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer: 04351/908110.

