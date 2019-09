Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190905-2-pdnms Verunfallter LKW

Hohenwestedt (ots)

Hohenwestedt/Bereits um 06.44 Uhr kam ein LKW-Fahrer auf der B 77 von Itzehoe kommend kurz vor Hohenwestedt aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und rutschte in die Bankette. Dadurch geriet die Sattelzugmaschine mit Auflieger in eine Schieflage. Das Fahrzeug ist mit 14t Abfall beladen. Zunächst wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Für die Bergung des Sattelzuges muss die B 77 vollgesperrt werden.

Michael Heinrich

