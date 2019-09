Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190904-2-pdnms Zeugenaufruf

Bordesholm (ots)

Bordesholm/Am 29.08.19 kam es um 19.08 Uhr in Grevenkrug, auf der Landstraße 3, in Höhe des dortigen Parkplatzes zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Der PKW, ein dunkler Kombi, soll beim Überholen des 40jährigen Radfahrers so dicht vorbeigefahren sein, dass sich beide Fahrzeuge berührten. Dadurch verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und verletzte sich dabei. Da der Radfahrer einen Fahrradhelm trug, blieb es bei Prellungen und Abschürfungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 04322/96100 zu melden.

