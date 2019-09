POL-NMS: 190904-1-pdnms Polizei auf der Norla

Polizeidirektion Neumünster

Rendsburg/Auch in diesem Jahr ist die Polizei durch die Präventionsstelle der Polizeidirektion Neumünster wieder auf der Landwirtschaftsmesse, der Norla in Rendsburg vertreten. Interessierte können mehr über die Themen Landwirtschaft und Verkehr, Führerscheinrecht, Waffenrecht, Einbruchschutz und Trickbetrügereien erfahren. Des Weiteren stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch für allgemeine polizeiliche Themen Rede und Antwort. Der Stand der Polizei befindet sich in Halle 6 und ist an allen vier Tagen von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr besetzt.

