POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am Donnerstag, 15.08.2019, gg. 07.35 h, ereignete sich im Stadtgebiet Prüm an der Einmündung zwischen Kalvarienbergstraße und Wandalbertstraße ein Verkehrsunfall, wobei ein wartepflichtiger PKW einem die Kalvarienbergstraße in Richtung Einmündung fahrenden Motorroller die Vorfahrt nahm. Die Rollerfahrerin versuchte noch durch Bremsen und Ausweichen nach rechts einen Zusammenstoß zu vermeiden,kam hierbei jedoch zu Fall. Hierdurch zog sie sich leichte Verletzungen zu, am Roller entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Beim unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Geländewagen/SUV, vermutlich japanisches Fabrikat, ggf. Mitsubishi oder Toyota RAV 4, gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise hierzu werden an die Polizeiinspektion Prüm erbeten unter 06551/9420 bzw. pipruem@polizei.rlp.de.

