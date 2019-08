Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Säubrennerkirmes am Samstag

Wittlich (ots)

Die Wetterbedingungen haben sich in diesem Jahr am Kirmessamstag auf die Besucherzahlen der Kirmes ausgewirkt. Der einsetzende Regen am Abend hat wohl viele davon abgehalten, die Kirmes aufzusuchen. Die Anzahl der Besucher an den verschiedenen Veranstaltungsörtlichkeiten war überschaubar. Bereits gegen 23:00 Uhr verließen etliche Besucher die Kirmes; vermutlich weil sie nicht wetterangepasst gekleidet waren. Die Einsatzkräfte verzeichneten bis zur Schließung des Rummelplatzes lediglich zwei unbedeutende Körperverletzungen, eine Sachbeschädigung und einen Diebstahl eines Mobiltelefons, wobei dieses später aufgefunden wurde. Gemessen an der Anzahl der Besucher ist dies eine positive Bilanz für den Hauptbesuchertag.

